Il 23 ottobre "Dynamo12ore" a sostegno dei bambini con patologie

"E’ un posto dove la magia si unisce alla realtà. Ora sappiamo che niente è impossibile”: è la frase detta da una mamma e da un papà dopo aver conosciuto “Dynamo Camp”. La si può leggere sul sito della stessa Fondazione che fornisce specifici programmi di terapia ricreativa a bambini e adolescenti con patologie croniche. Una mission che Dynamo Camp porta avanti dal 2007 e che il Rotaract Club Sant’Andrea sostiene attraverso l’organizzazione di una competizione di nuoto non agonistica, denominata Dynamo12ore. L’appuntamento è per domani, domenica 23 ottobre, dalle 8 alle 20.00, alle Piscine Comunali di Vercelli (area commerciale Carrefour): verranno raccolti fondi per restituire ai bambini “il diritto di essere bambini e di essere felici”.

“Siamo orgogliosi – dichiara il presidente del Rotaract Club Sant'Andrea Federico Pizzamiglio - dell’organizzazione di questo evento che dopo l’emergenza da Coronavirus ritorna a essere in presenza. Di questo ringrazio le istituzioni e tutti gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa”

La Fondazione Dynamo Camp

Situata a Limestre, in provincia di Pistoia, fa parte di SeriousFun Children's Network, associazione di Camp fondata nel 1988 da Paul Newman ed è attiva in tutto il mondo: le sue attività attraverso il progetto Dynamo Programs sono diffuse in strutture ospedaliere, associazioni e case famiglia del territorio nazionale con un referente per territorio. Complessivamente, dall’avvio del progetto nel 2007, in 15 anni circa della sua missione sociale, Dynamo Camp Onlus ha fornito assistenza con programmi di terapia ricreativa Dynamo a oltre 42.300 persone.



Come sostenere il progetto?

Innanzitutto partecipando all'iniziativa del 23 ottobre: la competizione non agonistica è aperta a tutti senza limiti di età. Sarà inoltre possibile contribuire alla mission attraverso gadget e magliette, messe a disposizione dai diversi sponsor, con i loghi dell’evento. Ma non solo. Si possono già fare donazioni al link https://my.dynamocamp.org/ campagne/dynamo12ore-2022/. Per ulteriori informazioni si può inviare una mail agli indirizzi [email protected] com e [email protected]

Gli sponsor e i patrocini

Un ringraziamento particolare è rivolto appunto agli sponsor quali Le Piscine Pralino Sport, Odone Angelo, Igor Gorgonzola, Gruppo Stat, Marazzato, Salus e Publycom che rendono possibile la realizzazione dell’evento. La manifestazione ha il patrocinio della Provincia e della Città di Vercelli e dei Comuni di Crova, Crescentino, Livorno Ferraris, Santhià e Trino.