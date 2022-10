Vercelli: apre al Centro famiglie lo "Spazio_ascolto_giovani"

A partire da oggi, giovedì 20 ottobre, nella sede del Centro Famiglie di Vercelli, in Via Ludovico Ariosto n. 2 (Villa Cingoli), apre lo 'Spazio_ascolto_giovani': un luogo di ascolto e consulenza rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 29 anni, gratuito e con accesso libero.

"'Spazio_ascolto_giovani' è un 'luogo sicuro' dove i giovani in cerca di supporto e orientamento trovano accoglienza da parte di personale qualificato che ascolta le loro richieste, i loro dubbi e i loro problemi e li aiuta a potenziare le capacità e le risorse personali per affrontarli", spiegano dal Comune.

Nello spazio di ascolto è possibile ricevere informazioni, indicazioni e supporto per:



► Conflitti in famiglia

► Problemi con l’alimentazione

► Timidezza o difficoltà ad aprirsi con gli altri

► Interrogativi sulla sessualità, le malattie a trasmissione sessuale, rapporti di coppia e contraccezione

► Situazioni di bullismo o cyber bullismo

► Violenze fisiche e psicologiche in famiglia

► Interrogativi sul percorso scolastico o universitario da scegliere o prescelto

► Mancanza di fiducia in se stessi

► Separazione dei genitori, liti con fratelli o sorelle

► Problematiche con il gruppo dei pari

► Problematiche scolastiche

Gli incontri possono essere effettuati, previa prenotazione di appuntamento, in presenza, a mezzo telefono, Skype o videochiamata in relazione all'esigenza riportata. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 331-5603005 o il numero 3343114096, anche attraverso chat di whatsApp, o mandare una mail all’indirizzo [email protected].