Documentario "Partizani": le testimonianze dei reduci dal Montenegro

Vercelli: "Per la nostra libertà 100 anni dopo" è il titolo della breve rassegna cinematografica organizzata dalla sezione cittadina dell'Anpi "Anna Marengo", in collaborazione con Cristina Francese di "Movie Planet". L'iniziativa viene proposta in occasione del centenario della Marcia su Roma. L'ultimo appuntamento, al cinema Nuova Italia alle 21, è in programma giovedì 20 ottobre: sarà proiettato il documentario "Partizani". Ospite in sala lo storico ed autore Eric Gobetti. La pellicola narra la vicenda poco nota della Resistenza italiana in Montenegro: gli uomini della Divisione Garibaldi che lottarono a fianco dei combattenti di Tito. Il documentario propone riflessioni che vanno al di là della pura narrazione storica, suscita emozioni attraverso le parole dei reduci intervistati con partecipazione ed empatia dal ricercatore storico; Gobetti è interessato a ricostruire le vicende che hanno trasformato dei soldati occupanti un territorio straniero in compagni di lotta dei titini.

Nel corso della rassegna prevista inoltre la proiezione di brevi video realizzati dagli allievi del Liceo "Lagrangia", nell'ambito del progetto "La mia voce per la tua" curato dalla professoressa Elisabetta Dellavalle. In questi filmati i ragazzi leggono le lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, rendendo di nuovo viva e drammatica la testimonianza dei giovani partigiani che si sono sacrificati per una società ed un'Italia diverse da quelle volute da Mussolini.