Vercelli: addio a Pier Luigi Fiorini, storico fotografo, da tutti conosciuto con il nome della sua attività "Foto Luigi". Attività portata avanti per decenni, prima nello studio di via Cagna, poi nel negozio di piazzetta Pugliese Levi e infine trasferito in via Marsala. Aveva 87 anni. A stroncarlo la malattia contro cui lottava da diversi mesi. Ex Ciudin, Fiorini negli ultimi anni si era dedicato con dedizione alla cura della chiesa dell'ospizio, che si affaccia su via Manzoni, aprendola alle visite il mercoledì pomeriggio. Aveva anche rimesso a nuovo gli strumenti della bandina del pio ente di via Garrone.