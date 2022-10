Lutto nel commercio: addio allo storico macellaio Lauro Barberis

Vercelli: addio a Lauro Barberis, storico macellaio. Aveva 83 anni. Barberis era molto conosciuto per la sua attività commerciale, prima in viale Rimembranza e poi trasferita in via Ugo Foscolo. Gentile, cordiale, benvoluto: la notizia della sua morte ha destato un vasto cordoglio in città.