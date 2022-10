Gli alpini vercellesi a Napoli per il 150° di fondazione delle Truppe

Gli Alpini vercellesi a Napoli per celebrare il 150° anniversario di Fondazione delle Truppe: venerdì 14 ottobre e sabato 15 una delegazione ha preso parte ai festeggiamenti.

Il primo giorno si sono tenute l'inaugurazione della mostra storica a Palazzo Reale e quella della cittadella degli Alpini al lungomare Caracciolo. A seguire l'esibizione delle fanfare in piazza Carità, in piazza Dante, in piazza del Gesù e in piazza Municipio e poi, alla sera, il carosello delle Fanfare e la messa solenne. Infine, ieri, sabato 15 ottobre, si sono tenute la sfilata del Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini (in piazza Municipio e in quella del Plebiscito) e la cerimonia del 150° anniversario di Fondazione delle Truppe Alpine.



E' stata scelta Napoli per celebrare l’anniversario perchè lì, il 15 ottobre del 1872, Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto n. 1056, che costituì le prime quindici compagnie alpine.

"Da allora - si legge sul sito www.alpini150.it - i soldati di montagna italiani, destinati alla difesa delle Alpi, crebbero rapidamente in numero e furono organizzati in battaglioni e reggimenti che – lungo un secolo e mezzo – avrebbero partecipato in prima linea a tutte le principali campagne militari, oltre che alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali".