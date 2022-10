Vercelli: le mele di Faenza, a offerta libera, pro missioni

Vercelli: a inizio anno hanno distribuito cassette di arance davanti alle chiese, in città e nel circondario, per raccogliere fondi da inviare in missioni in Perù e Bolivia, dove operano alcuni loro amici. Ora invece è la volta delle mele Modì dalla Romagna. I promotori dell'iniziativa sono i ragazzi degli oratori del centro città che a Bivio Sesia gestiscono il “Mercaritatino”. Alcuni di loro si dedicano infatti alla raccolta di frutta e ortaggi in giro per l'Italia: hanno scelto di vivere la carità, mettendosi al servizio, gratuitamente, e anche con fatica, per i più poveri ovvero le popolazioni di Bolivia e Perù.

Le mele Modì sono state raccolte a Faenza. In questi giorni i ragazzi stanno effettuando una distribuzione "porta a porta" in città: proponendo le mele a offerta libera. Chi volesse prenotarle può contattare su WhatsApp il numero 345 9920030 oppure chiamare il 340 7149876.