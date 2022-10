Bianche casacche, l'ultimo libro del giornalista Bruno Casalino

Vercelli: il giornalista Bruno Casalino, collaboratore del giornale La Sesia, autore di diverse pubblicazioni sullo sport, la musica e le tradizioni del territorio, torna in libreria con un libro sulla Pro. Prima come giovanissimo tifoso e poi come cronista sportivo Bruno Casalino ha seguito per oltre mezzo secolo le vicende della Pro Vercelli. Al Robbiano, oggi Piola, e sui campi di mezza Italia.

Una parte del suo lungo viaggio è racchiusa in “Bianche casacche”, un libro dove accanto a storie e aneddoti ci sono i profili di una sessantina di personaggi legati alla Pro. Una sorta di amarcord che fa rivivere al lettore fatti e protagonisti di una stagione ormai lontana. Un’occasione per ricordare un mondo che non c’è più. Quando al Robbiano si radunavano anche diecimila spettatori.

La presentazione di “Bianche casacche – Storie e personaggi in mezzo secolo di Pro Vercelli”, edito da Effedi edizioni, è in programma venerdì 21 ottobre, alle ore 18, alla Ca' dal Mariu Bel - Cascina Rantiva, corso Papa Giovanni Paolo II, 31/A, Vercelli. L’autore dialogherà con il giornalista Enrico Demaria. Al termine i cuochi del Comitato Vecchia Porta Casale offriranno a tutti gli intervenuti la celebre panissa vercellese. L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti.