Alle famiglie in difficoltà contributi per pagare bollette e affitti

Comune di Vercelli: contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e per gli affitti. L’assessore alle Politiche Sociali, Caterina Politi, comunica che dal 17 ottobre al 16 novembre sono aperti i termini per la partecipazione ai bandi per l’assegnazione di:

contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche: saranno erogati 259.000 euro per aiutare i cittadini a pagare le bollette di luce, acqua e gas o le morosità eventualmente accumulate . Potranno presentare domanda i residenti nel Comune di Vercelli da almeno un anno, intestatari di forniture di acqua, luce e gas con Isee non superiore ad 8mila euro. Il contributo è di 400 euro a nucleo per le bollette di energia elettrica e gas e di 100 euro a nucleo per le bollette dell’acqua.





contributi per il sostegno agli affitti: saranno erogati contributi ai cittadini residenti a Vercelli, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato per un immobile privato ad uso abitativo nell'anno 2022.

Per ulteriori informazioni su: modalità di presentazione della domanda, requisiti di accesso, cause di esclusione, entità del contributo e modalità di pagamento, si raccomanda di prendere visione del bando pubblicato sul sito www.comune.vercelli.it.

In alternativa è possibile rivolgersi allo sportello del settore Politiche sociali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, ovvero contattare il 334 3114079.

La presentazione delle domande e la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione non costituiscono garanzia per l’erogazione dei contributi che avverrà fino alla concorrenza delle somme stanziate e secondo graduatorie appositamente redatte.