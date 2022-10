Vercelli: "Ognuno di noi cittadini è la Protezione civile"

"Fate attenzione e tesoro di quanto detto oggi e di ciò che verrà trattato durante l’anno nelle attività laboratoriali previste dalla scuola: siete stati molto fortunati ad avere l’opportunità di questa mattinata, che vi ha sicuramente sensibilizzato sui rischi che ogni giorno corre l’ambiente, e su quanto faccia la Protezione civile per prevenire i danni” con queste parole la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Lanino, Annarosa Rongoni, ha sintetizzato il significato della “Giornata regionale della Protezione civile” all'interno della Settimana nazionale.

La ricorrenza, che è stata presentata nella mattinata di oggi, giovedì 13 ottobre, all’interno dell’aula magna della Scuola media Pertini di Vercelli, ha visto la presenza di numerose autorità: oltre alla dirigente Rongoni erano presenti il sindaco della città di Vercelli, Andrea Corsaro, il presidente della Provincia Davide Gilardino, il prefetto Lucio Parente, il presidente della Protezione civile di Vercelli Dario Colangelo, Gian Carlo Locarni assessore all’edilizia ed alla Protezione civile del Comune di Vercelli, numerosi volontari della protezione civile tra cui Amalia Piumatti, Simona Bosco e Lucio Grande, e rappresentanti della polizia municipale.

Erano inoltre presenti rappresentanze degli altri Istituti Comprensivi di Vercelli che parteciperanno al progetto "Risk act”, proposto dalla Lanino, con gli studenti di una classe per ognuna delle scuole medie Avogadro, Ferrari e Verga. Il progetto pilota per gli istituti scolastici “Risk Act” è iniziato subito dopo la presentazione e ha visto gli studenti della classe tecnologica 3vd, con le classi delle scuole ospiti vercellesi impegnati in un’innovativa attività laboratoriale in compagnia di Lucio Grande, in cui, grazie all’utilizzo di un visore della realtà virtuale in 3 dimensioni, si sono potuti rendere conto della gravità dei disastri ambientali e delle conseguenze che comportano sul territorio. “Ho il piacere di essere stato presente a questa giornata - è intervenuto il prefetto - Oggi è stata una ricorrenza molto particolare in quanto nel 1982 le Nazioni Unite dichiararono il 13 ottobre "Giornata alla prevenzione dei disastri ambientali”, oggi divenuta giornata nazionale della Protezione civile. In questa settimana sono state predisposte diverse iniziative, ma quella più importante è quella di oggi con voi studenti. E’ importante creare nelle giovani generazioni, quella consapevolezza sui rischi che corre il territorio, in modo che ogni cittadino possa conoscerli ed attuare quei comportamenti che si devono porre in essere per evitare danni a se stesso ed all’ambiente. Buon anno scolastico - ha concluso - noi siamo vicini a voi ragazzi che siete il nostro futuro".

Successivamente è intervenuto Corsaro dicendo che “la Protezione civile è nata nel 1982 dopo un drammatico fatto: la morte di Alfredino Rampi, che cadde in un pozzo, decedendo dopo giorni di agonia a Vermicino. Per recuperare il povero bimbo, fu improvvisato un manipolo di volontari, ma era chiaro che mancasse di coordinamento, per questo motivo venne ideata un’organizzazione che intervenisse sulla prevenzione e che fosse preparata alla gestione di eventi imprevisti. La necessità di avere un apparato che agendo in via preventiva permettesse di arrivare al momento di emergenza intraprendendo decisioni per limitare i danni portò alla nascita della Protezione civile". “La Protezione civile svolge un servizio di volontariato allo stato puro - ha affermato Gilardino - Ho voluto lanciare un messaggio per voi ragazzi: fare qualcosa per gli altri è qualcosa di straordinario. Mi auspico che questa esperienza vi possa sensibilizzare anche sulla fragilità del nostro territorio che necessita di attenzione continua.”

Simona Bosco ha fatto un paragone interessante: “La Protezione civile deve essere pensata come un tavolo con 4 gambe, essenziali per il sostegno, che sono: prevenzione, soccorso, previsione e superamento delle emergenze, questa è una giornata dedicata alla prevenzione". “Ma la protezione civile - è intervenuta Piumatti- non è solo questo, è un sistema al quale partecipano stato, regioni, province, comuni, istituzioni e associazioni di volontariato, primariamente tutela la vita, poi previene l'integrità ambientale dai danni provocati dalle calamità: si parla di Servizio nazionale di Protezione civile - ha rimarcato -allargando il concetto ad altri organismi, dove il dipartimento di Protezione civile coordina questo sistema. Ognuno di noi cittadini è la Protezione civile, ognuno di noi ha delle responsabilità, che devono essere messe in pratica tramite buone pratiche di vita e comportamenti di grande attenzione, seguendo anche i comunicati di allerta: anche voi dovete sentirvi più attenti, garantendo sicurezza a voi ed alle persone che vi sono vicine.”

Colangelo ha affermato che “il volontariato oggi in Italia ha un'importanza enorme in tutti i campi: civile, sanitario e assistenziale. Le persone che vogliono fare qualcosa per il prossimo hanno la possibilità di espletare la loro opera tramite la nostra associazione, pensate che in provincia operano 630 volontari. Domenica 16 ottobre nelle piazze e nelle vie del centro storico della città, voi studenti potrete scoprire cosa sia la Protezione civile: troverete l’esposizione dei nostri mezzi ad avanzata tecnologia, acquisiti con i fondi della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio". “In futuro - ha continuato Colangelo - cercheremo di dare continuità a questa manifestazione per ricordare che è anche compito di voi giovani fare qualcosa per gli altri: a tal proposito stiamo pensando di assegnare compiti della Protezione civile anche ai cittadini minorenni. Noi saremmo estremamente felici se un domani voi deciderete di far parte della nostra associazione scoprendo il piacere di praticare il volontariato”.