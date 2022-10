Vercellese: torna l'iniziativa "Dona la spesa"

Sabato 15 ottobre, nei punti vendita Nova Coop della provincia di Vercelli torna l’appuntamento con “Dona la Spesa”, la raccolta alimentare speciale in favore delle persone e delle famiglie in difficoltà promossa da Nova Coop in collaborazione con le realtà del terzo settore che si occupano di sostegno alla persona.

I beni più idonei sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, sughi, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte, cereali, merendine, cioccolato, alimenti per la prima infanzia, pannolini, sapone per piatti e prodotti per l’igiene personale.

Nella provincia di Vercelli l’iniziativa coinvolgerà i punti vendita di Vercelli per il comitato locale della Croce Rossa, Trino per il centro di ascolto Caritas, Santhià per il Banco Alimentare e Borgosesia per la Caritas.

Carlo Ghisoni, direttore politiche sociali Nova Coop commenta: "Siamo alla vigilia di un inverno che si annuncia particolarmente duro e, mentre il tema del rincaro dell’energia occupa il dibattito pubblico e le preoccupazioni di tutti noi, non dobbiamo sottovalutare l’effetto inflattivo che avrà sull’intero paniere della spesa e le difficoltà ancora maggiori che questi rincari genereranno per le persone che già si trovavano in difficoltà. Come Nova Coop stiamo facendo la nostra parte ogni giorno, caricandoci parte significativa degli incrementi di prezzo sui beni alimentari e di prima necessità richiesti dal settore agroalimentare ma è con iniziative come ‘Dona la Spesa’ che possiamo fare tutti insieme qualcosa di più per garantire pasti regolari e un’alimentazione equilibrata a chi ha già poco".