Vercelli: "Viali senza piante e spazi vuoti diventati discariche"

"A Vercelli ci sono strade della città, previste alberate, dove in realtà mancano centinaia di alberi. Via Oldoni, via Chivasso, Corso Prestinari e molte altre".

E' la segnalazione di un lettore, che aggiunge: "La vergogna è che gli spazi vuoti per gli alberi morti sono diventati discariche. Allego una foto emblematica di un 'viale', in via della Fornace Sandri".