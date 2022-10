Sul Tg regionale e nazione servizi sul lavoro di Diapsi Vercelli

Diapsi Vercelli: sabato 8 ottobre l'associazione ha ospitato con gioia una troupe della Rai. "Sotto la guida attenta e delicata della giornalista Silvia Bacci, sono stati intervistati alcuni famigliari di persone che soffrono di un disagio psichico - racconta Lorena Chinaglia - Il servizio è andato in onda lunedì 10 ottobre non solo sul Tg 3 Regionale, ma anche sul Tg 1 nazionale, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Una bellissima occasione per portare alcune testimonianze di componenti della nostra associazione e per mostrare il lavoro all'interno del laboratorio artigianale Brein".

Un'occasione unica per mostrare la realtà di Diapsi che ogni giorno si occupa di lottare contro lo stigma della malattia psichiatrica. "Si pensi - aggiunge Chinaglia - che l’ultimo sondaggio d’opinione Ipsos, condotto in 34 Paesi, tra cui l’Italia, rivela che pensando ai principali problemi di salute che le persone devono affrontare oggi nel proprio Paese, il 36% nomina la salute mentale, in aumento di 5 punti rispetto al 2021 diventando il secondo problema di salute percepito a livello internazionale. L'obiettivo di Diapsi è quello di sensibilizzare e di far comprendere l'importanza che ogni singolo individuo ha di fronte a una malattia che arriva in modo silenzioso, dando la possibilità a persone che soffrono di avere un ruolo sociale attivo e utile. La salute mentale riguarda ognuno di noi".