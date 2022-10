Ripartono i corsi storici di yoga e teatro sono aperti a tutti

Diapsi Vercelli riprende due dei suoi corsi storici, sono aperti a tutti e permettono alle persone con disagio mentale che vi prendono parte insieme agli altri, di rimettersi in gioco in un gruppo, acquisire nuove capacità e soprattutto vivere meglio. Con il corso di yoga, curato da diversi anni da Ulla Capra, si pratica un'attività che serve a tutti per trovare un proprio equilibrio e imparare a rilassarsi nel modo corretto e sviluppare maggiore consapevolezza. Giovedì 27 ottobre ci sarà una prima lezione di prova alle 17 alla palestra Mazzini di Vercelli (Piazza Giuseppe Mazzini, 2). Le lezioni, che si terranno ogni giovedì dalle 17,15 alle 18,45, cominceranno il 3 novembre, sempre alla palestra Mazzini.

Con il laboratorio teatrale, realizzato in collaborazione con “Faber Teater”, ci si mette in gioco, sviluppando capacità dialettiche e creative che non si conoscono neppure e che è proprio la pratica teatrale a far emergere. Ogni anno il corso è finalizzato a realizzare uno spettacolo, Diapsi Vercelli ha all'attivo numerosi allestimenti, anche con più repliche, che hanno sempre affascinato e stupito il pubblico per la qualità.

Mercoledì 26 ottobre si potrà partecipare alla prima lezione di prova alle 20 alla palestra Mazzini di Vercelli. Le lezioni partiranno il 2 novembre e si terranno, sempre alla palestra Mazzini, ogni mercoledì dalle 20 alle 22.

Per entrambi i corsi informazioni ed iscrizioni ai seguenti recapiti: 0161 092294; 393 6096370, e-mail: [email protected]