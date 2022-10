E' on-line la mostra postuma del vercellese Pino Ardissone del quale il 12 ottobre ricorre il 14° anniversario della morte. Il figlio Flavio intende ringraziare i proprietari per le tantissime immagini delle rispettive opere pervenute: trattasi di quadri, disegni, stampe ed altre creazioni del pittore nato nel 1932 a Vercelli. La mostra virtuale è visibile collegandosi alla pagina Facebook "Ardissone Mostra virtuale".

"Nelle varie sezioni e album si possono trovare anche alcune curiosità - spiega Flavio Ardissone - Ad esempio un commovente ricordo da parte dell’amica nata come lui a Porta Milano, la nostra concittadina emigrata anni fa in Argentina Nedda Perrucchetti, la cui testimonianza è stata ritrovata grazie alla collaborazione di Vittorina Michelone, moglie di Giovanni Barberis. E poi la consegna di una stampa al cantante statunitense Bob Singleton con i suoi Golden Gospel Singers collezionò decine di esauriti infiammando la platea del Teatro Civico di Vercelli durante le stagioni curate dalla coop. Belvedere. Sempre sulla pagina anche una bellissima immagine in cui Pino Ardissone è ritratto in compagnia di Francesco Leale ed altri colleghi pittori presso il bar Beccuti nell'atto di consegnare la bandiera che lui dipinse appositamente in onore della sua affezionatissima squadra del cuore, la Pro Vercelli".



A breve si aggiungerà online il sito creato da Renzo Orsini visitabile al seguente link: https://pinoardissone.altervista.org/

Sia la pagina Facebook che il sito possono essere aggiornate con l’invio di nuove immagini al seguente indirizzo mail: [email protected]