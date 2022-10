A Vercelli le spillette per contribuire alla ricerca sul tumore al seno

In occasione dei 30 anni della “Breast Cancer Campaign”, la campagna contro il tumore al seno ideata da Evelyn H. Lauder, il Comitato Piemonte e Valle d’Aosta di Fondazione Airc si mobilita per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno, con l’obiettivo di curare le donne colpite dalle forme più aggressive.

Sono molte le iniziative organizzate nel mese di ottobre dal Comitato Piemonte e Valle d’Aosta di Fondazione AIRC per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno.

L’occasione è la 30a edizione della “Breast Cancer Campaign”, la campagna globale contro il tumore al seno ideata da Evelyn H. Lauder, simboleggiata dal nastro rosa e promossa da The Estée Lauder Companies, di cui Fondazione Airc è partner ufficiale in Italia. Madrina della campagna è Roberta Capua.



A Vercelli, le spille saranno disponibili presso:

Centro Estetico Crisù, Corso Libertà 72 (cortile interno)

Erika Bijoux and More, Via Crispo 1

Farmacia Gallo SNC, Via Vercelli 20, Caresanablot

Indossandole è possibile contribuire concretamente alla ricerca sul tumore al seno – con una donazione minima di 2 euro – e dimostrare partecipazione e vicinanza alle donne che ne sono colpite.