Vercelli: "Dynamo12ore" per aiutare bambini e adolescenti

Restituire ai bambini malati fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità e migliorare la qualità di vita delle loro famiglie: è uno degli obiettivi della Fondazione Dynamo Camp onlus che offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa. Uno degli obiettivi che il RotarAct Club Sant’Andrea aiuterà a raggiungere attraverso l’organizzazione della manifestazione “Dynamo12ore" che quest’anno si terrà a Vercelli. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre, dalle 8 alle 20.00, alle Piscine Comunali di Vercelli (area commerciale Carrefour): si tratterà di una competizione di nuoto non agonistica durante la quale verranno raccolti fondi per la Fondazione Dynamo Camp. La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età. Sarà inoltre possibile contribuire alla mission attraverso gadget e magliette, messe a disposizione da diversi sponsor, con i loghi dell’evento. Ma non solo. Si possono già fare donazioni al link https://my.dynamocamp.org/ campagne/dynamo12ore-2022/. Per informazioni si può inviare una mail agli indirizzi [email protected] oppure [email protected]

Dynamo Camp

Situata a Limestre, in provincia di Pistoia, fa parte di SeriousFun Children's Network, associazione di Camp fondata nel 1988 da Paul Newman e attiva in tutto il mondo.

Le sue attività attraverso il progetto Dynamo Programs sono diffuse in strutture ospedaliere, associazioni e case famiglia del territorio nazionale.