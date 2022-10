Vercelli: 13 ottobre visite oculistiche gratuite da prenotare

Giornata mondiale della vista: il 13 ottobre 3 iniziative a Vercelli. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni: difendere un bene prezioso come la vista è fondamentale, è un patrimonio che va tutelato. In collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia) sarà presentata anche a Vercelli la campagna "C'è solo un modo per vedere il futuro: fare prevenzione". "Prendersi cura della vista è semplice” attraverso iniziative delle strutture territoriali dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che mirano a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura, ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva. In questa occasione l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Vercelli, in collaborazione con l’Asl Vercelli e con il direttore della Struttura Complessa di Oculistica, sarà presente giovedì 13 ottobre con 3 iniziative:



distribuzione di materiale divulgativo in alcune zone della città e nello stand principale sotto la galleria Viotti in Via Dante 71 dove ha sede il Centro di Riabilitazione Visiva

dalle 8,30 alle 12,30 visite oculistiche gratuite alla cittadinanza effettuate dal dottor Vittorio Germinetti al Centro di Riabilitazione Visiva in Via Dante 71 primo piano su prenotazione telefonica al numero 0161/253539 int. 2

I controlli oculistici hanno finalità preventiva. Sono riservati a persone che non si sottopongano ad una visita oculistica da molto tempo e che non siano già seguiti da uno specialista. Non verranno rilasciate prescrizioni di lenti e non verranno effettuati consulti medici per esami, diagnosi e trattamenti in essere.