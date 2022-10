Onore al convoglio storico che trasportò il Milite Ignoto

Vercelli, stazione ferroviaria: associazioni d'arma e cittadini sabato 8 ottobre intorno alle 22 hanno reso onore al passaggio del "Treno della Memoria", il convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del "Milite Ignoto". Lo storico convoglio, partito il 6 ottobre da Trieste, attraverserà l’Italia per mantenere vivo il ricordo di tutti i caduti per raggiungere Roma il 4 novembre, in occasione delle celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.