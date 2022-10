La pet therapy per i pazienti del Sant'Andrea

“Mi fa piacere che anche l’Asl di Vercelli inizi l’utilizzo della pet therapy in affiancamento alle cure psichiatriche tradizionali”: l'annuncio è stato dato oggi, lunedì 10 ottobre, dal direttore generale dell'Asl Vercelli Eva Colombo alla presentazione del nuovo servizio al Centro di Igiene mentale dell’ospedale Sant’Andrea. Il servizio sarà realizzato in collaborazione con l’associazione Kairos di Pianezza (To) che da anni forma cani e animali da compagnia a tale scopo.

"La pet therapy, all'interno della cura dei disturbi psichiatrici - ha proseguito Colombo - svolge un ruolo calmante nei confronti del paziente, migliorandone la salute fisica e mentale; gli animali, specialmente i cani, fungono inoltre da ponte relazionale nei rapporti tra le persone, instaurando un clima positivo e propositivo come coadiuvante della terapia in caso di disturbi mentali".

Alla presentazione sono intervenuti Luca Tarantola e Silvia Ferraris, medici del reparto di Psichiatria dell’ospedale di Vercelli, promotori dell'iniziativa, che hanno rimarcato come "la pet therapy, sia ormai sdoganata e sia diventata auspicabile nell’affiancamento delle cure tradizionali, umanizzando il percorso".

Ospiti speciali dell'incontro di oggi, i cani che si occuperanno delle cure, suddivise in 4 incontri, che coinvolgeranno 6, 8 persone, all’interno del giardino dell’ospedale: i due labrador di 8 anni, Roy e Mia presentati dalla presidente di Kairos, Cristina Barbero.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento dell’associazione Diapsi di Vercelli, rappresentata alla conferenza stampa dalla presidente Lorena Chinaglia.