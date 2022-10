Festa Popoli: la conclusione con aperitivo, giochi, musiche, danze

Vercelli, Festa popoli: ultimi due appuntamenti in programma per l'edizione 2022. Giovedì 13 ottobre il seminario tornerà ad accogliere le decine e decine di studenti universitari e delle ultime classi degli istituti superiori che per due anni, a causa della pandemia, hanno dovuto limitarsi a poche unità in presenza e molte online. Sarà infatti il giorno della classica mattinata di studi, dalle 8.30 alle 14, intitolata "Incontrarsi da culture lontane. Come da tradizione l’iniziativa diviene occasione anche per collegare la proposta formativa dell’università con gli studenti che cominciano a pensare alla scelta dopo la maturità: la prima parte della mattinata prevede infatti gli interventi di molti docenti dell’Università del Piemonte Orientale, e soprattutto del Dipartimento di Studi umanistici; dopo le sollecitazioni dei professori Michele Mastroianni, Iolanda Poma, Luca Ghisleri, Enrico Biale, Raffaella Afferni, Carla Ferrario, Edoardo Tortarolo, Davide Porporato, Rossana Pennazio e della dottoressa Emma Altomare, ai partecipanti saranno proposti alcuni laboratori interattivi di approfondimento, guidati dai professori Enrico Biale, Luca Ghisleri, Iolanda Poma, Raffaella Afferni, Carla Ferrario, Emma Altomare, Rossana Pennazio e dall’avvocato Mauro Pigino.

Nella stessa giornata, alle 17, è programmata una tavola rotonda con i principali attori dell’integrazione a Vercelli, e dunque responsabili e rappresentanti provenienti dai centri di accoglienza, dal Comune, dai sindacati, dalla Caritas, al centro Isi, dalle associazioni che si occupano di migranti. In questo caso, ovviamente, l’invito è rivolto all’intera cittadinanza.

La giornata avrà poi uno sviluppo oltre la conclusione di Festa Popoli: con il Dipartimento di Studi Umanistici sono infatti stati organizzati 6 incontri online di approfondimento, nella serata del lunedì (dalle ore 21 alle ore 23), nei mesi di novembre e dicembre. A condurre tali appuntamenti saranno nuovamente gli stessi professori del Disum: un’occasione importante di formazione però per tutti e per tutti gli studenti in particolare, con la possibilità anche di acquisire crediti formativi.

Tornando al 13 ottobre, si segnala il buffet finale, ancora una volta offerto grazie alla generosità di a alcune panetterie vercellesi coinvolte attraverso l’Ascom e l’Associazione Panificatori, allineati con gli organizzatori di Festa Popoli nel desiderio di lotta contro lo spreco alimentare e recupero dell’invenduto e delle eccedenze.

Venerdì 14 ottobre, alle ore 19, tutti sono invitati all’Aperipopolo nello spazio ampio e confortevole di Gioin, in via Laviny 67: come lo scorso venerdì ad animare la serata saranno i giovani della pastorale universitaria e quelli del Servizio civile, attraverso

giochi – in tutte le lingue -, musiche, danze e tanta allegria. Non mancheranno gli assaggi di piatti etici e nostrani, a cura ancora una volta del Mattarello.

Durante ogni incontro sarà possibile anche acquistare, a offerta libera, la t-shirt di Festa Popoli.

Si ricorda che tutti gli appuntamenti di Festa Popoli sono a ingresso libero. È possibile effettuare la prenotazione - non obbligatoria, ma molto gradita, soprattutto per gruppi: scrivendo a [email protected]