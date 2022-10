Vercelli: mazzo di fiori del Comitato 10 febbraio

Nella prima mattinata odierna, sabato 8 ottobre, il rappresentante provinciale del “Comitato 10 febbraio” (vedi anche qui), l’avvocato vercellese Patrizio Cavallone, si è recato in piazza del Municipio per un omaggio floreale in memoria di Norma Cossetto.

L’iniziativa denominata “Una rosa per Norma”, ormai alla sua 4ª edizione, come avvenuto in altre città italiane, ha la finalità di ricordare questa studentessa 24enne, di origine istriana, che fu torturata e uccisa dai partigiani titini negli anni ’40. «Pensando a Norma e a tutte le altre vittime delle Foibe, chiediamo alle istituzioni cittadine di impegnarsi per trovare a Vercelli un luogo da dedicare alla sua memoria», ha dichiarato Cavallone dopo aver deposto un mazzo di fiori e una bandiera italiana sulla panchina rossa (simbolo della violenza contro le donne) ubicata sotto i portici in prossimità della Posta centrale del capoluogo.