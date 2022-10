Olimpiadi “50&Più”: bronzo per il vercellese Massimo Pissinis

Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di “50&Più” per il vercellese Massimo Pissinis.

La ventottesima edizione della manifestazione si è svolta al Garden Toscana Resort di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con la partecipazione di 252 donne e 211 uomini che si sono cimentati in undici discipline olimpiche, dalle bocce singolo e doppio misto alle freccette, alla marcia e all’arco e ancora basket, tennis singolo e doppio, nuoto nello stile libero e nella rana, ping-pong, maratona e ciclismo.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione 50&Più che dal 1974 opera per la rappresentanza, la tutela e l’assistenza dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società. Con oltre 330.000 iscritti, è diffusa sul territorio nazionale con numerose sedi provinciali e zonali e supera i confini italiani con 29 sedi in 10 Paesi del mondo. Le Olimpiadi: sono state caratterizzate da pantaloncini rossi e maglietta bianca, sulla schiena la scritta ‘Immagina’ con i colori dell’arcobaleno e il numero di concorso attaccato sul petto, per tutti i 463 atleti in gara. L’appuntamento si è inserito nel contesto dell’evento ‘Immagina 2022’ che comprende anche le semifinali della diciannovesima edizione di ‘Italia In…Canto’. La kermesse ha visto 50&Più al fianco di Unicef.

Le 50&Più Provinciali in base al numero degli iscritti sono state divise in quattro categorie. Gli atleti e gli ospiti hanno avuto occasione di rilassarsi con una passeggiata in bicicletta accompagnati da Francesco Moser, ospite fisso degli appuntamenti sportivi di 50&Più, che ha aperto la gara della categoria ciclismo uomini. Per la prima volta alle Olimpiadi degli over 50 c’era anche la ciclista velocista Mara Mosole, prima nel Campionato italiano nel 1984 e già maglia rosa, che ha dato il via alla gara di ciclismo donne. Le premiazioni: tra le donne vittoria per Maria Teresa Bianchi di Belluno con 106 punti, seconda Mirella Trotti di Sondrio con 86, terza Angela Sicuro di Lecce con 81. Tra le donne vittoria per Roberto Marchesi di Milano con 92 punti, secondo Giulio Rocco Castello di Salerno con 91, terzo il vercellese Massimo Pissinis con 73. Tra le sedi, vittoria assoluta per la provincia di Milano, seconda quella di Vercelli e terza quella di Salerno.

C’erano anche atleti molto avanti con gli anni: Pierina Tumiatti a 99 anni si è cimentata nel gioco delle bocce e, fuori concorso, nel nuoto stile libero; Nando Nardis, 92 anni, in gara per le sfide di basket, freccette, marcia, ping-pong e arco; Silvestro Paolo Costanzo, 90 anni, ha gareggiato nella marcia e nella maratona.