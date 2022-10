Anche Vercelli al "Uil Camp 2022"

Oltre 99 giovani allo “Uil Camp 2022”: anche Vercelli ha partecipato all’iniziativa promossa dal sindacato a Cesenatico nel mese di settembre. In tutto tre giorni di formazione dedicati a giovani “under 35”: i temi trattati sono stati la comunicazione digitale, la cultura della legalità, il “Green deal” con la transizione ecologica, gli impatti e i costi sociali, gli scenari futuri del mondo del lavoro e i giovani.

Sono state giornate in cui i ragazzi, interloquendo con i vertici della Uil, si sono confrontati tramite tavole rotonde e attività di brainstorming. L'iniziativa, organizzata dalla Uil è itinerante, partita sui territori, si concluderà al Congresso Nazionale di ottobre.

“Il progetto – spiega il segretario della UilTrasporti Francesco Di Pierro – è importante per la formazione dei giovani. Dalle loro idee nascono belle iniziative e si guarda al futuro. Sono stati giorni di condivisione e socializzazione. Il progetto, in realtà,