Vercelli piange Paola Giordano

Vercelli: addio a Paola Giordano, persona benvoluta e volto noto del Carnevale storico cittadino. A vincerla è stata la malattia contro cui lottava da tempo. Aveva 58 anni. Descritta come una donna solare, Giordano in passato aveva interpretato la maschera del rione Billiemme, la Sindachessa, e aveva fatto parte della Goliardia, sodalizio che negli anni '80 organizzava il Carnevale. La notizia della sua morte ha destato commozione e cordoglio: tanti i messaggi che si stanno susseguendo sui social in queste ore.