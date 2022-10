Plastic Free Vercelli: 109 sacchi di rifiuti raccolti sugli argini della Sesia

Sono ben 109 i sacchi di rifiuti che hanno raccolto i volontari di Plastic Free Vercelli in collaborazione con Oh My World, il comitato cittadino della Croce Rossa e gli Scout di Vercelli sugli argini del fiume Sesia. Domenica 2 ottobre, una sessantina di persone ha ripulito l’area. L’iniziativa, denominata Sea & River Day” era nazionale e ha coinvolto oltre 200 città italiane. L'obiettivo era quello di rimuovere dalla natura plastica e rifiuti abbandonati vicino le nostre acque e di sensibilizzare la coscienza nazionale su questo tema.

A Vercelli, sugli argini del fiume Sesia, i rifiuti trovati sono stati diversi e singolari: dagli ombrelloni e i tappeti sino alle biciclette e ai frigoriferi. Anche dell’amianto. In tutto circa due ore di lavoro: “C’erano diversi tipi di rifiuti domestici – spiega la referente di Plastic Free Vercelli Valeria Frigerio – Molti ingombranti, molti oggetti pesanti come un cartello stradale con il blocco di cemento ancora attaccato e tanti tubi di plastica, quelli che ricoprono i cavi elettrici”. Il lavoro è stato arduo: “Abbiamo dovuto rastrellare tra i rovi e raccogliere anche rifiuti pesanti” sottolinea Frigerio.



La peculiarità di questa raccolta è stata la presenza dei giovani: “Mi è piaciuto molto fare delle attività con gli Scout di Vercelli a fine raccolta – dichiara Frigerio – Credo che prima di tutto sia fondamentale sensibilizzare".

Un ringraziamento Frigerio lo rivolge anche all'associazione Oh My World che ha fornito i sacchi e del materiale per la raccolta.