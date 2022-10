Vercelli: Unipop propone 'L'Accademia del Mistero'

L’Università Popolare di Vercelli in collaborazione con il giornalista e scrittore Gian Luca Marino propone ‘L’Accademia del Mistero’, un ciclo di quattro incontri in cui verranno affrontati temi quali i fantasmi, le leggende, le streghe, gli ufo e molto altro ancora. Un modo per conoscere e indagare l’affascinante mondo del mistero in tutte le sue declinazioni.

Le lezioni saranno suddivise in quattro parti.

Parte 1 (giovedì 20 ottobre, dalle 21 alle 23) Fantasmi e spettri: 1 - Introduzione storica; 2 - Fantasmi: le varie tipologie; 3 - Analisi di casi famosi; 4 - La caccia ai fantasmi; 5 - Il poltergeist.

Parte 2 (giovedì 27 ottobre, dalle 21 alle 23) Leggende: 1 - Introduzione storica; 2 - Da dove nascono le leggende e come si sviluppano; 3 - Le leggende più famose; 4 - Leggende metropolitane.

Parte 3 (giovedì 3 novembre, dalle 21 alle 23) Streghe e altre creature leggendarie: 1 - Streghe e stregoneria; 2 - Elfi, gnomi, folletti e fate; 3 - Diavoli e demoni; 4 - Criptozoologia e altre creature fantastiche.

Parte 4 (giovedì 10 novembre dalle 21 alle 23) Ufo e altri misteri dell’aria: 1 - Introduzione storica; 2 - Elementi base di ufologia; 3 – Ufo; 4 - Extraterrestri: razze aliene e rapimenti; 5 - I Governi e il fenomeno Ufo; 6 - Misteri dell’aria: aerei, piogge di oggetti e animali, altri fenomeni inconsueti.

Gli incontri a cura di Gian Luca Marino, giornalista e scrittore specializzato in tematiche che riguardano il mistero e ideatore del format ‘Passeggiate nel Mistero’, si terranno a Vercelli in via Giovenone 3 all’interno di una suggestiva sala.

Il numero massimo di partecipanti è di 20. Le iscrizioni, che dovranno pervenire entro e non oltre martedì 18 ottobre, saranno aperte da martedì 4 ottobre nella sede di Unipop, in via Attone Vescovo 4, a Vercelli, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19. Telefono 0161 56285.

Per informazioni su iscrizioni e costi scrivere a [email protected]; [email protected]