"La maggioranza dimostra di non credere più nel progetto politico"

La maggioranza continua a dimostrare di non credere più nel progetto politico, se mai c’è stato, dell’Amministrazione Corsaro. E nel fare ciò tratta il consiglio comunale di Vercelli come uno strumento vuoto, un impiccio utile solo per ratificare decisioni prese dall’alto e in emergenza.

Questo è quanto emerge dal consiglio comunale di ieri, iniziato a metà pomeriggio per trattare 16 punti in qualche ora, perché convocarlo prima avrebbe significato non avere i consiglieri di maggioranza in aula per far cominciare i lavori e votare delibere importanti per la città. E non solo, i consiglieri di maggioranza non hanno neanche garantito per quelle poche ore la loro presenza fino all’orario di chiusura, tanto che l’ultimo punto si è votato solo perché la minoranza ha deciso congiuntamente di rimanere in aula per rispetto della città.

Rispetto che non sta dimostrando chi la città dovrebbe governarla, che anzi per risolvere questi problemi nelle prossime settimane proporrà una modifica del regolamento comunale che riduce gli spazi e i tempi di discussione, trasformando definitivamente l’aula in uno sterile pallottoliere. Come rappresentanti della minoranza ci opporremo a questo modo di vedere il confronto democratico, esigiamo che i lavori del consiglio comunale possano svolgersi nei tempi adatti e che la discussione sia vera e utile.

Se alcuni consiglieri di maggioranza non hanno più la voglia e gli stimoli per sostenere l’Amministrazione, perché ridotti a meri esecutori di indicazioni provenienti dall'alto, non deve rimetterci il dibattito e soprattutto non devono rimetterci i nostri concittadini.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico

SiAmo Vercelli

Voltiamo Pagina

Michelangelo Catricalà, Gruppo misto