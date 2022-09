Enrico Montani, di Verbania, nuovo commissario provinciale della Lega Vercelli. "Mi accingo a iniziare questa nuova avventura con grandissimo entusiasmo e con lo spirito di servizio che da sempre contraddistingue me e tutti i militanti Lega che hanno a cuore le sorti del partito e del Paese" esordisce il neo eletto. Una notizia che l’ex commissario Paolo Tiramani ammette di aver appreso tramite comunicato stampa. "Auguro un buon lavoro al nuovo commissario. Nessuno si è degnato di chiamarmi" sbotta Tiramani.

Il consiglio federale ha preso tale decisione al termine dell’incontro di martedì scorso. "Mi si imputa la colpa del calo elettorale che non credo dipenda da me, vista la percentuale in linea con il resto del Piemonte. Valesse questa tesi, sarebbero tanti altri i soggetti da commissariare, non solo a livello provinciale ma anche regionale" prosegue Tiramani. Che qualcosa stava “bollendo in pentola” era evidente, considerato che anche Eraldo Botta aveva preso le distanze da Tiramani scrivendo: "Si è molto parlato del suo tentativo di lasciare la Lega per ottenere posti di rilievo in altri partiti. Un atteggiamento poco riconoscente verso un partito che ha creduto molto in lui".

All’ex commissario si imputa anche uno scarso impegno elettorale e una mancata ricandidatura alludendo alla vicinanza con altri partiti di centro destra. Una decisione però che non sembra aver colto di sorpresa il diretto interessato. "Dubito fortemente che la scelta dipenda da Matteo Salvini. Non sono stupito: era quello che mi aspettavo. Verranno tempi migliori per la Lega e per la buona politica - afferma Tiramani - Personalmente sono sereno, in questi anni abbiamo raggiunto molti successi: non si tratta di successi solo personali, ma a livello provinciale, dalla conquista della Provincia, alla città di Vercelli, all'elezione di ben due consiglieri regionali, alla difficile conferma in questa tornata della città di Borgosesia, tornata elettorale che ha visto il centro destra sconfitto in diverse città e capoluoghi di Provincia".

Risultati non ottimali secondo Daniele Baglione, vicesindaco di Gattinara che commenta: "Non entro nel merito delle polemiche. Dico solamente che se amministri un partito che ha raggiunto il 34% a livello nazionale, grazie al lavoro del suo leader, è abbastanza semplice portare risultati in una Provincia dove il centro destra è maggioranza da sempre".

Che ci fosse malcontento era evidente. "In consiglio federale si è discusso di come non sia concepibile che un dirigente in carica - spiega Montani - un secondo dopo l’esito elettorale, si metta a sparare a zero sul proprio partito, su tutti i mezzi di comunicazione soltanto perché non è più parlamentare, sintomo che l’attaccamento alla causa leghista c’è solo in presenza della poltrona". "Ora c’è la necessità di lavorare a testa bassa per portare all’interno del nostro movimento le migliori risorse - prosegue Baglione - Questo finora non è stato possibile, anzi, si è scientemente scelto di mettere una cappa oscurante e occludente".

Il cambio secondo il gattinarese porterà una “ventata d’aria fresca”. "Da ora in poi - conclude Baglione - sono certo che si potrà lavorare insieme ai tanti amici e alle tante risorse che abbiamo nel partito, sul nostro meraviglioso territorio e negli enti che amministriamo con passione, per portare il nostro miglior contributo alla Lega e al nostro Paese".

"Conoscendo le indubbie capacità del senatore Montani accolgo con favore la sua nomina, augurandogli un buon e proficuo lavoro per il bene di tutto il movimento vercellese e valsesiano" commenta Claudio Tambornino, sindaco di Caresana.

"Tutti gli amministratori militanti della provincia di Vercelli devono mettersi a disposizione per agevolare il lavoro del nuovo commissario in accompagnamento al congresso - sottolinea Michele Pairotto, sindaco di Tronzano - Considerato che sono già stato rinnovati tutti i direttivi provinciali ora siamo infatti pronti a celebrare tale appuntamento. Buon lavoro, dunque, a Montani".

Il nuovo commissario si è detto pronto a “riparare i danni” fatti da Tiramani. "Ora mi rimbocco le maniche per il bene di Vercelli, dei militanti e dei suoi cittadini tutti – conclude Montani - Una provincia, quella situata nella parte orientale del Piemonte, nella quale c’è tantissimo da fare e dove, soprattutto, sarà necessario rimettere in moto le politiche leghiste care al territorio, attraverso una migliore e più efficiente gestione globale del partito". Una frecciatina che però Tiramani rimanda al mittente: "Montani ha perso le ultime elezioni a Verbania, Domodossola e Omegna, quindi sarebbe opportuno che pensasse ai danni che ha fatto a casa sua".