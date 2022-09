Amazon: l'innovazione tecnologica nasce a Vercelli

Amazon ha annunciato di aver investito oltre 400 milioni di euro in nuove tecnologie negli ultimi tre anni, migliorando i centri di distribuzione e l'esperienza dei dipendenti dell'azienda.

Dietro questo investimento c'è il team europeo di Advanced Technology dell'azienda che ha sede nell'European Innovation Lab di Vercelli.

Creato nel 2019, è specificamente incentrato sullo sviluppo di hardware e software e sui test tecnologici per la robotica industriale, i veicoli autonomi, l'imballaggio automatizzato e le tecnologie di smistamento nei centri di distribuzione di Amazon. Il team che ha sede a Vercelli è stato responsabile dell'introduzione di più di 550 nuove tecnologie nei centri di distribuzione Amazon in Europa in tre anni, tra cui:

• Item sorter: un sistema di smistamento completamente automatizzato che riduce l'affaticamento muscolare eliminando la necessità per un dipendente di rovistare in un tote (una grande scatola) per cercare gli articoli.

• Pallet mover: un braccio robotico di grandi dimensioni che elimina la necessità di utilizzare carrelli elevatori per trasportare i pallet e sposta automaticamente più articoli da un luogo all'altro.

• Tote retriever: una macchina che solleva i tote e li posiziona automaticamente sui nastri trasportatori.

• Veicoli a Guida Autonoma (Agv): robot di supporto che si muovono senza problemi all'interno del sito trasportando gli oggetti per le persone, riducendo il numero di passi necessari e riducendo la necessità per i dipendenti di spingere e tirare carrelli e tote.

"Lo sviluppo e l'introduzione di questa tecnologia fanno parte degli oltre 100 miliardi di euro investiti in Europa da Amazon dal 2010 - spiegano dall'azienda - Allo stesso tempo, Amazon ha continuato a creare posti di lavoro, impiegando oggi più di 200.000 persone a tempo indeterminato in tutta Europa. Solo nel 2021, Amazon ha creato più di 65.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nelle sue attività europee".