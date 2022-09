Vercelli: nuova raccolta di Plastic Free sugli argini del fiume Sesia

Nuova raccolta rifiuti di Plastic Free Vercelli per sensibilizzare sul tema ambientale. L’appuntamento è per domenica 2 ottobre, alle 9.30, in fondo a corso Rigola sull’argine del fiume Sesia. In tutto, nell’anno passato, ne aveva organizzate otto e ora Plastic Free Vercelli, in collaborazione con Oh My World, il Comitato di Vercelli della Croce Rossa e gli Scout di Vercelli è ritornata con una nuova data nazionale: in tutta Italia, in oltre 200 città, si terrà il “Sea & River Day” con “l’obiettivo – spiegano dall'associazione in un comunicato nazionale - di rimuovere dalla natura plastica e rifiuti abbandonati vicino le nostre acque, nonché di sensibilizzare la coscienza nazionale su questo tema”.

Uno scopo che il gruppo di Vercelli aiuterà a raggiungere: “L’invito è a partecipare in molti – spiega la referente di Vercelli Valeria Frigerio – perché purtroppo gli argini del fiume Sesia vengono scambiati per una discarica abusiva e si perde anche il piacere si farsi una passeggiata in natura”. Per partecipare è necessario iscriversi nella sezione “Eventi” su www.plasticfreeonlus.it: “I minori – prosegue Frigerio - devono essere obbligatoriamente muniti del modulo a firma dei genitori che comparirà al momento dell’iscrizione: possono consegnarlo cartaceo il 2 ottobre o inviarlo alla mail [email protected] Per i volontari, inoltre, è consigliato indossare scarpe e abbigliamento adeguato ed è necessario portare i guanti da lavoro o giardinaggio”. Un ringraziamento particolare Frigerio lo rivolge al Comune per la collaborazione.