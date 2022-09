Vercelli: "Il viale di Corso san Martino ha bisogno di manutenzione"

"Vorrei segnalare il degrado del viale di corso San Martino, spesso usato per portare i bimbi alla scuola materna e primaria. Si dovrebbe pensare ad una soluzione da parte del nostro Comune. Un viale molto bello che in autunno si tinge di giallo e richiama molti vercellesi che ne approfittano per fare qualche scatto fotografico spesso postato sui social, ma che avrebbe bisogno di manutenzione".

La segnalazione arriva da un lettore vercellese.