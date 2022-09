Vercelli: concluso il primo corso per infermieri di famiglia e di comunità

L’Asl di Vercelli è punto di riferimento per il quadrante per il Corso regionale di alta formazione degli Infermieri di famiglia e di comunità (Ifec) a cui afferiscono anche le Asl di Novara, Biella e del Vco.

Il 23 settembre si è chiusa ufficialmente la prima edizione del Corso con la consegna degli attestati ai 27 nuovi Ifec che hanno preso parte al percorso formativo iniziato ad aprile e caratterizzato da 104 ore di lezione teoriche e 200 ore di tirocinio pratico. Alla cerimonia sono intervenuti il direttore sanitario Fulvia Milano, il direttore amministrativo Gabriele Giarola e Barbara Suardi del Dipsa, coordinatrice degli Ifec. “Il vostro ruolo è fondamentale in questa nuova visione di sanità – ha commentato Milano – dedicata non soltanto più al paziente acuto, ma sempre più radicata sul territorio nella gestione delle patologie, della fragilità e della solitudine. Complimenti a tutti”.

Inoltre, a inizio settembre, ha già preso il via la seconda edizione del Corso con oltre una trentina di partecipanti, che dalla prossima settimana inizieranno a effettuare le attività relative al tirocinio. La terza edizione, infine, inizierà a gennaio 2023. Per poter partecipare è necessario essere in possesso di una laurea di primo livello in Scienze infermieristiche. Il Corso regionale, basato sulle linee guida del Ministero della Salute, è stato progettato dall’Asl in collaborazione con l’Università del Piemonte orientale e l’Università di Torino e consente agli Ifec di poter essere immediatamente operativi. Inoltre conferisce un totale di 20 crediti formativi (Cfu) a chi fosse intenzionato a iscriversi al master dedicato agli Ifec.