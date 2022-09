Videogiochi per bambini e per i ragazzi anche la realtà virtuale

Comune di Vercelli: al Centro Famiglie di Villa Cingoli un pomeriggio di Gaming Zone per bambini e ragazzi insieme agli esperti EduGamers di EduGamers for kids.

L'iniziativa in programma martedì 27 settembre dalle 16 alle 19 a Villa Cingoli, in via Ariosto 2, segue la serata organizzata, sempre al Centro Famiglie, dedicata ai genitori che hanno potuto confrontarsi con esperti sul tema videogiochi, affrontare i pregiudizi, capire meglio l'ampia gamma di generi e titoli per orientarsi nell'educazione videoludica dei figli.

Per Gaming Zone è stata allestita la zona gioco con una selezione di giochi multiplayer su Nintendo Switch, Xbox e Tablet per tutti. Inoltre, i ragazzi che hanno compiuto 13 anni potranno sperimentare la realtà virtuale con il visore Meta Quest 2.



Iscrizioni tramite https://bit.ly/3CfnMC3

Per informazioni è possibile contattare il Centro Famiglie “Villa Cingoli” all'indirizzo email: [email protected]