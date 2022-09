Vercelli: raccolta fondi per il Gaslini in ricordo di Marco

“D’accordo con la sua famiglia, abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi per fare del bene nel primo posto in cui Marco ha ricevuto del bene in vita sua: l'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato curato quando era bambino”.

Lo hanno spiegato, sulla piattaforma GoFundMe, gli amici di Marco Mazzarda, consulente commerciale e campione di karate di Vercelli, scomparso il 22 settembre nel giorno del suo 25° compleanno, che hanno già raccolto cinquemila euro in sua memoria.

“Straordinario. Fuori dagli schemi. Acuto. Sveglio. Incredibile. Marco - scrive l’organizzatrice della campagna, Alessandra Anelli - era un milione di cose diverse in una persona sola, una mente poliedrica, un'intelligenza fuori dal comune, ma soprattutto un nostro amico, un pezzo del nostro cuore”.

“Che vogliamo ricordare - prosegue - dispensando dai soliti fiori, ma facendo del bene, così come Marco avrebbe voluto. Cerchiamo di trasformare le nostre lacrime in sorrisi per qualcun altro”.

"La donazione è libera - conclude - la mamma di Marco provvederà a girarla da parte nostra”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/djhzdb- in-loving-memory-of-marco