Destinati 2.750 euro alle comunità marchigiane colpite dall'alluvione

Lions Vercelli: il consiglio direttivo del club di servizio ha destinato 2.750 euro alle comunità marchigiane colpite dall'alluvione nei giorni scorsi, per aiutare chi si trova in condizioni di necessità. La somma, pari a 50,00 per ogni socio iscritto al club vercellese, è già stata trasferita al Distretto che ha già concordato con il corrispondente Distretto delle Marche di realizzare un intervento diretto.