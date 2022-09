Collegio uninominale Piemonte 2: vince Andrea Del Mastro

Il collegio uninominale Piemonte 2, che comprende Vercelli, vinto da Andrea Del Mastro Delle Vedove, parlamentare uscente di Fratelli d’Italia. In città ha ottenuto il 48,8%.

Nato a Gattinara, avvocato, Del Mastro nel 1997 ha rivestito l’incarico di dirigente nazional di Azione Giovani. Per le politiche del 2008 è stato candidato alla Camera dei deputati, senza essere eletto. La vittoria è arrivata 10 anni più tardi, nel 2018, quando è stato eletto per la prima volta alla Camera con Fratelli d’Italia.

Capogruppo del partito di Giorgia Meloni in Commissione Esteri, è stato responsabile degli affari Esteri per Fratelli d’Italia e presidente della Giunta per le Autorizzazioni a Procedere di Montecitorio.