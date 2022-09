Spazio giochi: inaugurazione in biblioteca e apertura della ludoteca

Spazio giochi Vercelli città dei Bambini: da sabato 1° ottobre, dalle 9,30 alle 12, il Comune in collaborazione con le cooperative Accento e Progetto Donna Più, inaugura uno spazio dedicato a bambini e famiglie nella sezione "Ragazzi" della Biblioteca e la ludoteca, in via Galileo Ferraris 95. Gli spazi di entrambe le sezioni potranno essere fruiti liberamente.

Inoltre in ludoteca sarà possibile partecipare a laboratori tematici pensati per i bambini e le loro famiglie, grazie alla supervisione delle educatrici dei Nidi comunali di Vercelli. I laboratori si terranno dalle 9,45 alle 12, saranno divisi in due fasce orarie, ciascuna di essa dedicata ad una specifica fascia di età, dai 6 mesi ai 3 anni e dai 3 ai 6 anni, su diverse aree tematiche: narrazione, cucina, arte e movimento. Per poter accedere ai laboratori è necessario prenotarsi chiamando il numero 388 5792633.

Il calendario indicativo di apertura prevede ad ottobre le aperture sabato 1°, 8, 15, 22, 29; a novembre sabato 5, 12, 19, 26; a dicembre sabato 3, 10, 17; a gennaio sabato 7, 14, 21, 28; a febbraio sabato 4, 11, 18, 25; a marzo sabato 4, 11, 18, 25; ad aprile sabato 1, 8, 15, 22, 29.