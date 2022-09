Prorogato il divieto di circolazione in via Bandiera e via Nigra

A causa del protrarsi dei lavori di riqualificazione delle pavimentazioni in pietra del centro storico di Vercelli, è stata prorogata fino all'11 ottobre l'interdizione alla circolazione in via Fratelli Bandiera e via Nigra.



Atap fa sapere che, di conseguenza, le corse della linea urbana 4 (Centro storico), giunte in piazza Zumaglini, devieranno in piazza Vittorio Veneto e corso Libertà, con soppressione della fermata di via Nigra.