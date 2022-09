Libro, mostra fotografica e concerto: la due giorni alpina

La presentazione del libro storico/fotografico con le immagini del tenente medico Paolo Barelli, il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e l'inaugurazione della mostra fotografica: sono le iniziative organizzate questo fine settimana dalla Sezione alpini di Vercelli per celebrare il 150° anniversario della Fondazione delle Truppe Alpine e il 40° compleanno della rivista sezionale “Alpin d’la Bassa”.

Venerdì 16 settembre nella cripta della basilica Sant'Andrea si è tenuta la presentazione del libro "Vita in guerra", alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose, degli alpini e degli studenti vercellesi; il relatore è stato Mario Renna, il Capo ufficio pubbliche informazioni della Brigata Alpina Taurinense. L'opera, accompagnata dai testi di giovani studenti universitari e liceali (seguiti e coordinati dagli alpini e da Renna), raccoglie le fotografie del compianto tenente medico Paolo Barelli: "Vita in guerra" documenta istanti di vita degli alpini impegnati nelle operazioni della Seconda Guerra Mondiale e racconta la quotidianità di chi il conflitto lo ha vissuto in prima persona.

Poi, sempre venerdì 16 settembre, alle 21.30, si è tenuto l’atteso concerto della Fanfara della Brigata Taurinense al teatro Civico di Vercelli alla presenza del Generale Nicola Piasente Comandante Brigata Alpina Taurinense.

Infine ieri, sabato 17 settembre, è stata inaugurata la mostra con le foto del Barelli nel foyer del Dugentesco: sarà visitabile fino al 21 settembre. Oggi, domenica 18 settembre, è aperta fino alle 18.30 e domani, martedì 20 e mercoledì 21 dalle 9 alle 12.30.