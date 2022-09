Danzaterapia adulto-bambino: appuntamento gratuito il 25 settembre

Vercelli, laboratorio di danzaterapia adulto-bambino: "Ogni adulto che si occupa di un bambino per farlo crescere deve stimolarlo affinché abbia un adeguato sviluppo motorio, sensoriale e cognitivo. Il progetto, strutturato secondo la metodologia della Danzaterapia ad indirizzo Espressivo-relazionale, nasce come ponte tra l’espediente psicoeducativo e la danza quale mezzo artistico-espressivo che lavora sulle qualità dinamiche del movimento di ciascuno, nel contesto di un setting in cui poter conoscere ed esplorare, attraverso il prezioso strumento dell’elemento musicale.

Con il termine danzamovimentoterapia (Dmt) si intende una disciplina espressiva a carattere terapeutico-riabilitativo e socio-educativo finalizzata a promuovere l’integrazione fisica, cognitiva, emotiva e relazionale. Ogni corpo, muovendosi, racconta la sua storia, fatta di emozioni, fragilità e punti di forza. Presso Villa Cingoli- Centro per le Famiglie di Vercelli, si è svolto un laboratorio di danzaterapia rivolto a tutti i bambini dai 4 ai 9 anni insieme ad un adulto di riferimento. L’ultimo incontro è previsto per domenica 25 settembre dalle 10 alle 12. Non serve nessuna preparazione di danza, basta un abbigliamento comodo e delle scarpe da ginnastica.

Perché iscriversi?

Per favorire l’ascolto reciproco attraverso il gioco espressivo, per esplorare e costruire uno spazio condiviso, per avere maggiore consapevolezza del proprio corpo, per ritrovare il piacere del gioco all’interno della coppia e del gruppo… ma soprattutto.. per costruire legami utilizzando il corpo come mezzo espressivo.

Il laboratorio è condotto dalla dottoressa Jessica Saccomanno, Psicologa e Danzaterapeuta e Giulia Campagna, Danzaterapeuta e danzatrice. Villa Cingoli si trova in via Ludovico Ariosto n. 2. La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi: http://bitly.ws/tkMo

Per maggiori informazioni contattare il 331 5603005 o l'indirizzo email: [email protected]