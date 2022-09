Un pranzo per la salvaguardia delle api e della biodiversità

Salvaguardare le api e la biodiversità: con questo scopo la Piscina Eden Club in collaborazione con l’hotel ristorante Il Giardinetto ha organizzato un pranzo benefico per l’associazione Bee For World.

Per l’occasione sono stati cucinati ottimi piatti a base di miele davanti ai quali è stato possibile confrontarsi sull’ambiente, sulla biodiversità e sulle api. Questi insetti, infatti, sono importantissimi per l’ecosistema: il 75% delle piante vegetali che noi consumiamo è creata anche grazie alla loro impollinazione e garantiscono circa il 35 % della produzione globale di cibo.

Durante il pranzo sono stati così illustrati alcuni progetti dell’associazione Bee For World.

Tra questi quello per creare quante più arnie possibile per andarle a portare lì dove le colture sono più a rischio per ristabilire una sorta di equilibrio naturale in una battaglia contro l’urbanizzazione. L’intento è quello di favorire il riutilizzo dell’esistente a livello urbanistico e intervenire in diverse aree riempiendole con essenze floreali, arbustive o arboree, di giovamento alle api, all’ecosistema e agli umani.

“Il focus del pranzo – hanno spiegato da Bee For World – è stato quello di trovare soluzioni per mettere in atto progetti e ringraziamo di cuore gli organizzatori per l’opportunità”.