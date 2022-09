Vercelli, ruota panoramica: pomeriggio gratuito per i ragazzi speciali. "L’Amministrazione - spiegano dal Comune - quest’anno riserverà una serata ai ragazzi speciali ed ai loro accompagnatori, che potranno provare gratuitamente la salita sulla grande ruota e ammirare il panorama della città dall’alto. Lo scopo è quello di coinvolgere i ragazzi nelle attività cittadine e di offrire un’opportunità di divertimento. La socializzazione è importante per i ragazzi, che imparano a stare insieme e a relazionarsi condividendo nuove esperienze". L’appuntamento è per venerdì 16 settembre alle 17,30, in piazza Pajetta.