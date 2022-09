+Europa: presentati i candidati vercellesi

'Cara Italia, resta libera': questo è lo slogan scelto da +Europa in vista delle elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre; nela sede del movimento, in Vicolo Shilke, si è svolta la presentazione della lista dei candidati vercellesi.

Doveva essere presente in collegamento la leader Emma Bonino che all'ultimo è stata bloccata in senato per impegni legati al partito e ha lasciato un messaggio scritto, ma la conferenza si è svolta ugualmente con una formula mista, in presenza e a distanza, presentata dal coordinatore vercellese Federico Bodo. Sono intervenuti il candidato capolista al senato Marco Taradash, la più giovane candidata alla camera, Alice Depetro, che si sono collegati alla presentazione tramite internet; la candidata capolista alla camera Roswitha Flaibani invece era presente fisicamente.

Durante l’incontro sono stati sottolineati gli intenti ed il programma del movimento, che si candida a rappresentare i cittadini elettori scegliendo il campo dei diritti del centro sinistra, senza preoccuparsi delle divergenze tra i programmi politici degli altri partiti che, dice il candidato Marco Taradash, verranno appianati sul tavolo delle trattative. L’obiettivo è anche quello di evitare che i diritti acquisiti con fatica fino ai giorni nostri, vengano cancellati dal centro destra attuale: Europa più si batte infatti per l’uguaglianza e la parità tra uomo e donna, dove la legalità illumina la vita delle persone e manda in fumo i pregiudizi sulla cannabis. La fiducia a Draghi si rinnova al fine di lasciare a chi verrà un mondo dove vivere e respirare, tenendo stretta la capacità di decidere sulle proprie vite, fino alla fine.