Al via la Sagra d'la pulenta e marlüs in versione da asporto

Vercelli: taglio del nastro per la Sagra d'la pulenta e marlüs. Il tradizionale appuntamento organizzato dall’Asd Bocciofila Porta Torino in collaborazione con il Comune, quest’anno proposto ancora in versione da asporto, è stato infatti inaugurato oggi, venerdì 9 settembre. Continua così una tradizione quasi ventennale.

Il programma della Sagra d'la pulenta e marlüs 2022 prevede: oggi, venerdì 9 settembre, la cena, con la distribuzione che terminerà alle 21; sabato 10, invece, doppio appuntamento con possibilità di ritirare le specialità gastronomiche a pranzo, dalle 11,30 alle 14,30, e a cena, dalle 18,30 alle 21. Stesso programma anche domenica 11 settembre con distribuzione sia a pranzo che a cena, rispettivamente dalle 11,30 alle 14,30 e dalle 18,30 alle 21.

Si arricchisce anche l’elenco delle specialità: oltre al piatto principe della sagra, polenta e merluzzo, proposto sia in versione fritto che in umido, i cuochi dell'Asd Bocciofila Porta Torino prepareranno panissa, frittura di calamari, patatine fritte aggiungendo inoltre i peperoni in bagna cauda, la lingua in salsa verde e la polenta e gorgonzola. Per informazioni rivolgersi al 333 4366676.