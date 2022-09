Riparte il corso di maglia organizzato da Avulss

Vercelli: l'Avulss, Associazione di volontariato socio-sanitario, organizza un corso dedicato al lavoro a maglia, all’uncinetto e alle piccole attività manuali. L’obiettivo è quello di promuovere la socializzazione, valorizzare le abilità e le competenze personali e riscoprire tradizioni e arti forse trascurate. Le lezioni, tenute da Linda Pittarella, presidente di Avulss Vercelli, si svolgeranno ogni venerdì, a partire dal 7 ottobre, dalle 17 alle ore 19, nella sede del Centro Territoriale per il Volontariato, in corso Libertà 72.

"Il corso, vuole riproporre una tipica situazione del passato, quando ci si ritrovava in cortile a lavorare a maglia insieme, condividendo storie ed esperienze - spiega Pittarella - Ricreando un clima amichevole e informale, per fare quattro chiacchere in compagnia e aver l’occasione per mettersi alla prova, conoscere nuove tecniche e creare lavori artigianali per sé o da trasformare in idee regalo creative e personalizzate.

Per iscrizioni e informazioni contattare il 329 3148091