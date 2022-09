"Honey Dinner": appuntamento rinviato a sabato 3 settembre per pranzo

La "Honey Dinner", organizzata dalla Piscina Eden Club di Torrione di Vinzaglio in collaborazione con l'Hotel Ristorante Il Giardinetto, è stata rinviata a domani, sabato 3 settembre. L'appuntamento però è per pranzo (alle 12.30) al ristorante di Vercelli, in via Luigi Sereno 3.

L'iniziativa è benefica: il suo unico obiettivo è quello di sostenere l'associazione Bee For World che opera per la salvaguardia delle api e delle colture, fondamentali per il ciclo vitale. Tra i progetti c'è quello di creare quante più arnie possibile per andarle a portare lì dove le colture sono più a rischio al fine di ristabilire una sorta di equilibrio naturale in una battaglia contro l’urbanizzazione.

Per informazioni sul pranzo e per prenotazioni telefonare al 392 7504906 o al 333 7283992.

Per donazioni: https://www.beeforworld.it/ donations/