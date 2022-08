La sessualità nella persona con disabilità: due conferenze online

Vercelli: il settore Politiche sociali del Comune propone l'iniziativa online “La sessualità nella persona con disabilità”. "Parlare di sessualità è spesso faticoso, soprattutto all’interno dei contesti educativi. In presenza di una disabilità, fisica o psichica, questo percorso può essere ancora più tortuoso e connotato da eventi dolorosi che portano a sminuire o negare la sessualità stessa - spiegano dal settore Politiche sociali - Sono molte le domande, tremendamente semplici e nel contempo così complicate, con i quali genitori, famiglie, operatori sociali e insegnanti si scontrano nella quotidianità educativa. Non esiste una sessualità disabile, ma condividiamo tutti il desiderio - ancor prima del diritto - di amare ed essere amati, di sperimentare e di sognare - aggiungono - Soprattutto di essere riconosciuti, attraverso gli sguardi, i tocchi, le parole. Accanto al concetto di sessualità si è sviluppato, nell’ultimo decennio, anche quello di “salute sessuale”, riconosciuta come componente essenziale e imprescindibile del benessere globale della persona. Il percorso di formazione dell’identità sessuale è comune a tutti gli individui, esso coinvolge dinamiche e processi profondi e radicati che non si esauriscono nella mera fisicità ma si valorizzano nelle dimensioni connesse all’affettività e all’intimità".

Quanti momenti di ascolto e di educazione sessuale vengono proposti all’interno o all’esterno della famiglia?

In risposta a questo interrogativo il Centro per le Famiglie di Vercelli, ritiene opportuno dedicare due appuntamenti a questa tematica. Parleremo di sessualità e disabilità con Caterina Bossa, psicoterapeuta e sessuologa clinica. Gli incontri si svolgeranno, in modalità online, martedì 13 settembre e giovedì 15 settembre dalle 17,30 alle 19,30.

Per le iscrizioni: http://bitly.ws/tkSd

Si riceverà via mail il link per il collegamento alla piattaforma