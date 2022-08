L'Inter Primavera di Chivu al Modo Hotel di Vercelli

L’Inter Primavera al Modo Hotel di Vercelli: la squadra di calcio, accompagnata dall’allenatore Christian Chivu, in questi giorni ha soggiornato in città per giocare la partita contro il Torino Primavera allo Stadio Piola di Vercelli. L’incontro si è disputato oggi mercoledì 31 agosto. Successo del Torino per 1-0.