Addio a Gorbaciov, il padre della Perestroika e di cambiamenti epocali

Addio a Michail Gorbaciov. Aveva 91 anno. Ultimo presidente dell'Urss era ricoverato in ospedale. Padre della perestroika, percorso di apertura che nel 1991 sfociò con il crollo dell'Unione sovietica e la fine della guerra fredda.

Mikhail Gorbaciov nel marzo del 2001 visitò Vercelli e il Vercellese. Tra le tappe previste c’era anche quella in seminario, dove era atteso dall'arcivescovo Padre Enrico Masseroni. Un aneddoto, inserito dallo stesso Masseroni, nel libro "“Scintille di speranza” racconta che l'ex leader sovietico quella sera era in ritardo. Padre Masseroni era atteso a Brusnengo per una messa concordata da tempo. Una decisione combattuta. Alla fine l'arcivescovo, consapevole del suo ruolo di pastore, decise di andare a celebrare nel paese del biellese, scegliendo così la comunità rispetto all'incontro con il leader che aveva segnato un'epoca di grandi cambiamenti.